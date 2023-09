Chris Evans ha sposato in gran segreto Alba Baptista

Un matrimonio con invitati "super" per la coppia di sposini. Vicino a Boston sono stati infatti pizzicati molti colleghi di Chris Evan come Robert Downey Jr. e la moglie, Susan, Chris Hemsworth e la consorte Elsa Pataky, Jeremy Renner,John Krasinski ed Emily Blunt. Erano molto felici, scherzavano e sorridevano", ha raccontato la fonte.

L'attore 42 (eletto uomo più sexy del mondo) e l'attrice portoghese si frequentano dal novembre 2022. Come aveva assicurato qualche tempo fa una persona vicina alla coppia: "E' una storia seria. Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano". Alba, figlia di un ingegnere e di un traduttore, è una ragazza fuori dal comune. Parla cinque lingue e nel 2018 ha svolto un ampio lavoro umanitario in un orfanotrofio in Cambogia, concentrandosi sull'istruzione. A livello lavorativo nel 2021 ha vinto il premio Shooting Star al Festival di Berlino ed è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie tv "Warrior Nun".