Chris Evans, addio a Captain America: il toccante messaggio social

L'attore americano ha continuato: "A tutti coloro che sono stati davanti e dietro alla macchina da presa, oltre che al pubblico, grazie per tutti questi ricordi. Ve ne sarò eternamente grato".



L'attore non tornerà più a vestire i panni di Captain America dopo 8 anni di onorata carriera, iniziata nel 2011 quando uscì "Captain America: Il primo vendicatore": è stato protagonista di tre pellicole dedicate al personaggio oltre ai quattro film degli Avengers (compreso l'ultimo in uscita a maggio 2019).



Tante le emozioni suscitate dall'addio dell'attore. Tra commiato e commozione i messaggi dei fan, a cui si sono unite star come Ryan Reynolds (su Twitter ha scritto: "Non sto piangendo, mi sto disperando") e Dwayne Johnson (che afferma: "Complimenti, hai portato al cinema un personaggio immortale").