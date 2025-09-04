Addio al Plastic: lo storico club milanese chiude i battenti

Dopo lo sgombero del Leoncavallo, Milano ha perso un altro punto di riferimento della scena underground. Al momento non si sa chi raccoglierà l'eredità dell'iconico club, che negli ultimi quattro decenni ha accolto tra le sue mure ospiti straordinari del panorama musicale e artistico. Dal Plastic sono infatti passati Madonna, Elton John, Andy Warhol, Freddie Mercury, Prince, Paul Young, Bruce Springsteen e Keith Haring e Grace Jones. Senza contare i centinaia di dj che hanno fatto la storia della musica elettronica. Artisti di prestigio che l'hanno portato a competere con le nightlife di Berlino e Londra. Fondato nel 1980 da Lucio Nisi (scomparso nel 2019) e Nicola Guiducci, il locale negli anni era diventato simbolo di libertà espressiva e di apertura mentale. Dalla sede di Viale Umbria nel 2012 il club si era spostato in Via Gargano, nei pressi di Viale Ortles.