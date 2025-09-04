Addio al Plastic: lo storico club milanese chiude i battenti

Milano dice addio al Plastic, luogo simbolo dell'underground
Dopo 45 anni luci del locale di via Gargano si sono spente
Il Plastic di Milano ha chiuso definitivamente i battenti, rendendo orfana la città di uno dei luoghi storici dell'underground urbano. L'annuncio è arrivato dai profili social del locale: "Il 28 giugno 2025 è stata l’ultima serata del Plastic. Dal 1980 il suo orgoglio è quello di aver accolto tra le sue mura persone e storie straordinarie. È solo grazie a tutti voi che il Plastic ha fluttuato leggero e tentacolare nelle notti di Milano per oltre quattro decenni. Grazie per aver partecipato a una festa che per noi è stata unica e sorprendente. Che la festa continui!".
Dopo lo sgombero del Leoncavallo, Milano ha perso un altro punto di riferimento della scena underground. Al momento non si sa chi raccoglierà l'eredità dell'iconico club, che negli ultimi quattro decenni ha accolto tra le sue mure ospiti straordinari del panorama musicale e artistico. Dal Plastic sono infatti passati Madonna, Elton John, Andy Warhol, Freddie Mercury, Prince, Paul Young, Bruce Springsteen e Keith Haring e Grace Jones. Senza contare i centinaia di dj che hanno fatto la storia della musica elettronica. Artisti di prestigio che l'hanno portato a competere con le nightlife di Berlino e Londra. Fondato nel 1980 da Lucio Nisi (scomparso nel 2019) e Nicola Guiducci, il locale negli anni era diventato simbolo di libertà espressiva e di apertura mentale. Dalla sede di Viale Umbria nel 2012 il club si era spostato in Via Gargano, nei pressi di Viale Ortles.
Un luogo d'incontro amato dai nottambuli milanesi, tra cui spiccano anche alcune presenze "vip". "Grazie per esser stata spesso la casa di tutti noi ❤️ per tutto l’amore la musica e la magia che ha avvolto quegli anni leggendari di scorribande e serate piene di sentimento lacrime e risate folli ❤️ per sempre Plastic", lo ha salutato Paola Iezzi sui social. Anche Syria ha voluto lasciare un messaggio di addio: "Grazie per ogni singolo istante condiviso, mi avete accolta sempre con amoreMi mamcherete tanto, tantissimo Che privilegio mettere i dischi insieme a Nicola, Sergio e Andrea Ci mancherete tantissimo. Styxia cantare alle tre del mattino con te prima di tornare a casa per sempre indimenticabile".
