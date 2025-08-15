Rototom Sunsplash 2025, il festival del reggae europeo compie 30 anni

Il festival offre un'esperienza di vacanza a 360 gradi con un ricco programma di attivitàà per tutti i tipi di pubblico. Nelle venti aree in cui è suddiviso, ci sarà ampio spazio al food & beverage con decine di stand enogastronomici provenienti da tutto il mondo. Dal kebab turco alla gastronomia africana, dalle proposte per vegetariani, vegani, celiaci e menù kids, da gustare con birra, cocktail o drink analcolici. Nella costa della Comunitá Valenciana, a un passo dal mare, tutto è pensato per soddisfare le necessità del pubblico. Come la Sunbeach, la spiaggia Gurugú del Rototom, uno spazio che propone un cocktail di musica, cultura e il bar ufficiale dell’evento. Un'estensione del festival dove si può godere di buona musica e della migliore compagnia in un angolo privilegiato del Mediterraneo. Spazio a cultura e confronto. Nel Social Forum, nella House of Rastafari e nella Reggae University. Dibattiti, conferenze e workshop, ma anche sport, laboratori, arte e intrattenimento negli spazi Pachamama, Social Art Gallery, Rototom Circus, Magico Mundo e Teen Yard che offrono un ricco programma culturale distribuito in sette aree tematiche. Il Discovery Lab propone laboratori scientifici divertenti e pratici, in collaborazione con il CERN di Ginevra e di famosi divulgatori scientifici. Il Teen Yard si concentra sulla cultura giovanile con danza urbana (in solidarietà con Gaza), parkour e workshop creativi. Magicomundo è uno spazio per gioco libero e apprendimento creativo per famiglie, mentre il Circo Rototom presenta spettacoli acrobatici. Jamkunda celebra la cultura africana con danza afro-moderna, presentazioni di libri e workshop antirazzismo. Pachamama esplora l'agroecologia, lo yoga e ospita dibattiti su solidarietà e saggezza ancestrale. Infine, il Mercato Artigianale mette in mostra la creatività con artigianato d'autore e laboratori partecipativi. Nel Social Forum anche quest’anno sono previsti grandi ospiti d'eccezione: la Ministra dei Popoli indigeni del governo del Brasile, Sonia Guajajara; il viaggiatore e documentarista autore del progetto comunitario "Soy Tribu", che vanta più di 6 milioni di follower nella rete, Agustín Ostos; la Direttrice esecutiva di UNRWA España Raquel Martí e molti altri. Inoltre si proietteranno due film dedicati a due delle figure che più hanno ispirato il festival in tutti questi anni: “Bob Marley - One Love”, biopic del re del reggae, e “Los sueños de Pepe - Movimiento 2052” incentrato sul messaggio alle nuove generazioni dell’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica, recentemente scomparso.