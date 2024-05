Sia John Lennon che George Harrison suonarono la chitarra acustica a 12 corde Hootenanny durante la realizzazione di "Help!", così come nell'album successivo "Rubber Soul". Si può vedere Lennon strimpellarla nell'esecuzione di "You've Got To Hide Your Love Away" nel film del 1965 "Help!", mentre si può sentire il suo contributo in diversi brani come "Help!", "It's Only Love", "I've Just Seen a Face", "Girl" e "Norwegian Wood".