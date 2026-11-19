Attrice, scrittrice e voce fuori dagli schemi, Chiara Francini, 46 anni, ha fatto dell'ironia e della schiettezza due tratti distintivi del proprio modo di stare in scena e raccontarsi. Cresciuta a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, non ha mai reciso il legame con le proprie origini, neppure dopo aver attraversato esperienze molto diverse tra cinema, televisione e teatro. In una recente intervista al Corriere della Sera ripercorre le tappe della sua vita, dagli incontri con Leonardo Pieraccioni e Pippo Baudo al rapporto con i genitori, senza risparmiare riflessioni sulla politica, il femminismo e il tempo che passa.