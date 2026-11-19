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"Cresciuta con i nonni materni, giocavo molto con gli anziani. Ho imparato presto il rispetto". L'attrice 46enne si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera
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Attrice, scrittrice e voce fuori dagli schemi, Chiara Francini, 46 anni, ha fatto dell'ironia e della schiettezza due tratti distintivi del proprio modo di stare in scena e raccontarsi. Cresciuta a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, non ha mai reciso il legame con le proprie origini, neppure dopo aver attraversato esperienze molto diverse tra cinema, televisione e teatro. In una recente intervista al Corriere della Sera ripercorre le tappe della sua vita, dagli incontri con Leonardo Pieraccioni e Pippo Baudo al rapporto con i genitori, senza risparmiare riflessioni sulla politica, il femminismo e il tempo che passa.
Francini rivendica con orgoglio la propria provenienza dalla provincia. Si definisce campigiana e sostiene che, anche quando si lascia il paese d'origine, una parte di quel mondo continua ad accompagnare chi è partito. "Puoi andare via da Campi Bisenzio, ma Campi Bisenzio non andrà mai via da te. La provincia non è un luogo minore, conserva l'anima più autentica dell'Italia. E per quanta strada tu possa fare, resterai sempre quello che hai mangiato da piccina", spiega. Nel suo caso, i cibi che non l'hanno mai abbandonata sono "pane e olio, la schiacciata con la mortadella, la brioche inzuppata nel cappuccino. Quello che mi rendeva felice da bambina mi rende felice ancora oggi".
Francini non ha mai avvertito la mancanza delle vacanze tradizionali e considera uno yacht una destinazione tutt'altro che desiderabile. Il suo concetto di lusso, spiega, non si è allontanato dalle piccole gioie con cui è cresciuta.
Tra i colleghi con cui ha condiviso esperienze particolarmente divertenti c'è Leonardo Pieraccioni, al suo fianco nel film "Pare parecchio Parigi". Francini scherza dicendo che, se avesse un fratello, probabilmente sarebbe proprio lui: "Ci lega un alfabeto comune, dove il sarcasmo è il modo più sincero di volersi bene".
A dimostrarlo è anche un episodio raccontato dall'attrice. Durante le riprese si trovavano in camerini separati e Pieraccioni, senza farsi vedere, le aveva chiesto provocatoriamente quando sarebbe scaduto il brevetto di un farmaco. Lei aveva reagito ricordandogli, a voce alta, di essersi laureata in italianistica e non in medicina. Il collega aveva registrato la risposta, minacciando di pubblicarla sui social. Da qui anche il soprannome di "Principessina del Galles" con cui l'ha presentata in un video.
Un altro incontro professionale che le è rimasto impresso è quello con Diego Abatantuono durante il film "Soap Opera". Nel corso di una scena in cui doveva interrogare Francini e numerosi altri attori, l'attore si era presentato all'improvviso con una dentiera enorme e bianchissima. "Non smettevamo di ridere. I grandi hanno un dono raro: sanno essere irresistibili anche quando non sono in scena", racconta Francini.
Il tema dell'ingiustizia è al centro del suo libro "La ferita e la ferocia". Secondo Francini "il male più difficile da riconoscere è quello che abbiamo amato. E a volte, per smettere di subirlo, bisogna avere la ferocia di disobbedire", spiega l'attrice.
La riflessione parte anche dalla sua esperienza di donna. Vivere in un corpo femminile, osserva, significa confrontarsi contemporaneamente con possibilità straordinarie e aspettative difficili da soddisfare. La società attribuisce alle donne il potere di dare la vita, ma continua a giudicarle qualunque sia la loro scelta: se non desiderano avere figli, se li vogliono senza riuscire ad averne o se la maternità non corrisponde all'immagine idealizzata che viene loro proposta. "Ci vogliono libere, purché la nostra libertà non disturbi nessuno. Ma una libertà che deve chiedere permesso è solo un'altra forma di obbedienza", ha osservato.
Francini si definisce apertamente femminista, ma prende le distanze da quella che considera una militanza trasformata in esibizione. Non critica i simboli utilizzati per sostenere le battaglie sociali, bensì il loro impiego come strumenti di autocelebrazione: "Anche le battaglie più giuste possono diventare una forma di vanità. Ed è osceno servirsi del dolore altrui per celebrare la propria virtù".
Nel corso della sua carriera Francini ha sperimentato anche situazioni in cui il merito non è stato sufficiente. Ricorda in particolare un provino che riteneva di aver superato brillantemente, senza però ricevere alcuna risposta. Qualche mese dopo incontrò il regista e gli domandò chi fosse stata più brava di lei. La replica fu disarmante: nessuna, ma il ruolo doveva andare alla sua fidanzata, altrimenti avrebbe rischiato di essere lasciato. "Apprezzai la sincerità invereconda. L'ingiustizia ha un valore pedagogico. Deve insegnarci a vedere e a resistere. Ma mai educarci alla resa", afferma l'attrice.
Le vicende che più la colpiscono sono quelle in cui l'umanità ha mostrato il proprio lato più crudele, dall'Olocausto alla Resistenza, fino all'emergenza dell'Aids negli anni Ottanta. "Mi sconvolge la ferocia di chi perseguita, ma ancora di più l'indifferenza di chi assiste. Perché l'umanità si perde quando si diventa carnefici, ma anche quando il dolore degli altri smette di riguardarci", spiega.
Il tema è legato anche al film di Spike Lee dedicato alla strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, nel quale Francini ha recitato. Quell'esperienza le ha permesso di confrontarsi per la prima volta direttamente con una vicenda storica che fino ad allora conosceva soprattutto attraverso i libri. Ne ha ricavato una consapevolezza inquietante: "Capii che la ferocia non è una deviazione dall'umano. È una delle sue possibilità".
Il rapporto con il regista è rimasto nel tempo. Lee, che considera molto rigoroso ma dotato di un'ironia particolare, continua a sentirla. "Ci sentiamo ancora, purché non parli dei miei gatti. È allergico persino a distanza", scherza Francini.
La passione per il palcoscenico si manifestò già durante le scuole elementari, quando interpretò Santa Caterina in una recita. I genitori, che lavoravano molto, erano presenti tra il pubblico. Nel momento in cui il personaggio veniva trafitto, Francini cadde a terra e la madre, convinta che si fosse fatta male davvero, reagì gridando. "Avevo scoperto il potere della recitazione: rendere vera una ferita immaginaria. E ottenuto di essere vista da chi amavo", racconta.
Da bambina era vivace, ma abituata a una rigorosa educazione. La madre le insegnava a pregare chiedendo prima di tutto salute, bontà e capacità di comportarsi bene, lasciando la bellezza soltanto all'ultimo posto. "Cresciuta con i nonni materni, giocavo molto con gli anziani. Ho imparato presto il rispetto. E molto più tardi che la bontà, spesso, non coincide con l'obbedienza", aggiunge.
Una delle figure che hanno contribuito alla sua formazione è stata la nonna, appassionata di opera lirica e soprannominata "l'Orlanda Furiosa". Nonostante avesse frequentato soltanto la terza elementare, conosceva a memoria tutte le arie. "Quando vado all'opera, l'Orlanda è ancora accanto a me, lei che mi ha insegnato ad amare la musica con la carne. E a difendere la vita con la furia", afferma Francini.
Il rapporto con la madre viene descritto dall'attrice come "spietato". La considera una donna intelligente, diretta e molto spiritosa, capace di commentare senza filtri anche il suo aspetto. Quando la vede senza trucco, per esempio, non esita a confrontare il suo aspetto televisivo con quello quotidiano. "Ha un dono rarissimo: ricordarmi da dove vengo senza mai farmi dimenticare fin dove posso arrivare. È tosta, la mia mamma".
La madre avrebbe preferito per lei una carriera da insegnante o da giornalista. Quando decise di trasferirsi a Roma, arrivò persino a minacciarla, dicendole che si sarebbe uccisa se fosse andata via di casa. "Fortunatamente è ancora viva".
Diverso, ma altrettanto profondo, il legame con il padre, che definisce il grande amore della propria vita. "Il babbo ha sempre voluto che fossi felice a modo mio. Da lui ho preso il sarcasmo e il vizio di riflettere troppo. Sono allegra, ma credo di essere anche molto pesante. Chi mi ama dice che sono soltanto grave. Tenerezza!", dice Francini.
Prima di affermarsi come attrice, Francini immaginava un futuro nella ricerca universitaria. Era appassionata di codicologia, paleografia e semiotica, ma durante gli studi si trovò davanti a un episodio che considera emblematico delle disuguaglianze sociali. Quando chiese informazioni sulle proprie possibilità accademiche, le domandarono se i genitori fossero professori. Alla sua risposta negativa, le venne fatto capire che non valeva la pena tentare. "Non contava quanto valessi. La forma più antica di ingiustizia è considerare la nascita un destino", osserva l'attrice.
Oggi la paura più grande riguarda il tempo e la possibilità di perdere le persone che ama. L'attrice teme che nessuno possa volerle bene quanto i suoi genitori e avverte sempre più chiaramente il passare degli anni. "Divento grande e sento la ferocia del tempo. Per questo è importante costruire ricordi: una passeggiata, una cena con chi ami. Perché saranno i ricordi a sfamarci quando non sarà più tempo di fare la spesa", conclude.