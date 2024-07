Una coppia di ferro, che però ha conosciuto anche momenti bui. La loro love story infatti non è stata priva di ostacoli. La crisi più importante agli inizi degli anni ottanta, quando i due decidono di vivere per qualche anno separati. Tra le cause, ma veramente confermate l'ipotesi di una presunta relazione di Celentano con Ornella Muti, con la quale il Molleggiato aveva girato "Il bisbetico domato" e "Innamorato pazzo". Nel 1985 l'artista chiede alla moglie di entrare nel cast del suo film "Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì" e da quel momento i due tornano insieme, per non lasciarsi mai più. Claudia Mori ha poi rivelato, a distanza di anni, di non aver mai preso in considerazione il divorzio durante la crisi.

Nel 2004 il cantautore è diventato nonno per la prima (e fino ad oggi unica) volta, con la nascita di Samuele Celentano, figlio di Giacomo e sua moglie Katia.