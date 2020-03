Cecchi Gori lascia ospedale: sconterà pena ai domiciliari

Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha lasciato questa mattina il policlinico Gemelli per tornare a casa, dove sconterà un cumulo di pena di 8 anni e mezzo. Il giudice di Sorveglianza, accogliendo una richiesta del difensore Massimo Biffa, ha disposto per lui gli arresti domiciliari in relazione allo stato di salute e anche all'emergenza del coronavirus.

LEGGI ANCHE >

Solidarietà con Cecchi Gori, da Pupi Avati a Giuseppe Tornatore: si mitighi la sentenza

Pochi giorni fa il mondo dello spettacolo si era mobilitato per Cecchi Gori e in una lettera aperta di Pupi Avati, firmata tra gli altri da Tornatore, Garrone e Bellocchio, aveva chiesto pubblicamente che la sentenza venisse mitigata.

L'imprenditore, dopo la pronuncia della Cassazione, è stato raggiunto nei giorni scorsi da un ordine di carcerazione per un cumulo di condanna per bancarotta in relazione alla fallimento della Safin.

Non ci sarà per ora uno sconto di pena ma, viste le condizioni precarie della sua salute e l'emergeza coronavirus, gli arresti domiciliari sono già un buon risultato. "Sia tu che tuo padre Mario", si leggeva nella lettera aperta di Pupi Avati: "siete assi portanti della storia del nostro cinema. La gran parte dei più significativi autori italiani ha lavorato per il tuo gruppo imponendosi nel mondo grazie allo straordinario operato delle tue società di produzione e distribuzione. Pensiamo quindi che si debba tenere opportunamente conto della tua età e delle tue precarie condizioni di salute. Contiamo su un'oculata e tempestiva riconsiderazione del tuo caso che mitighi la sentenza e che ti restituisca a quel minimo di serenità che sappiamo meriti. Noi del così variegato e conflittuale cinema italiano in questa circostanza ci troviamo in piena sintonia nel dirti tutto il nostro affetto e soprattutto la nostra solidarietà".