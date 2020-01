Cate Blanchett presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia

BLANCHETT: "FESTIVAL TRA I PIU' SUGGESTIVI" - "Ogni anno attendo la selezione di Venezia e ogni anno essa risulta sorprendente e notevole. Venezia è uno dei festival di cinema più suggestivi al mondo, una celebrazione di quel mezzo provocatorio e stimolante che è il cinema in tutte le sue forme", ha fatto sapere l'attrice premio Oscar.

BARBERA: "BLANCHETT FIGURA DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETA' " - "Cate Blanchett non è soltanto un'icona del cinema contemporaneo, corteggiata dai più grandi registi dell'ultimo ventennio e adorata dagli spettatori di ogni tipo", ha affermato il direttore artistico Barbera. "Il suo impegno in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente, oltre che in difesa dell'emancipazione femminile in un'industria del cinema che deve ancora confrontarsi pienamente con i pregiudizi maschilisti, ne fanno una figura di riferimento per l'intera società".

"Il suo immenso talento d'attrice, unitamente a un'intelligenza unica e alla sincera passione per il cinema, sono le doti ideali per un presidente di giuria. Sarà un enorme piacere ritrovarla in questa nuova veste a Venezia, dopo averla applaudita come magnifica interprete dei film 'Elizabeth' di Shekhar Kapur e 'I'm not there' di Todd Haynes, che le valse la Coppa Volpi come miglior attrice nel 2007".

