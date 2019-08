Cate Blanchett medita il ritiro: "Forse è arrivato il momento di smettere di recitare"

A New York, Cate Blanchett ha presentato il suo ultimo film, "Where’d You Go, Bernadette" di Richard Linklater, in cui interpreta il ruolo di un architetto in preda a una crisi artistico-esistenziale. E forse anche la stessa star che ha compiuto 50 anni a maggio è in crisi. A Vulture ha dichiarato: "Forse è semplicemente arrivato il momento di smettere". E poi ha spiegato il suo stato d'animo: "Dico davvero. Devo ancora una volta andare in scena indossando solo la mia biancheria e sto pensando 'Perché? Perché semplicemente non dò da mangiare alle galline e trascorro il tempo leggendo Proust?'".