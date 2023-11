La top model degli anni Ottanta ha raccontato a Page Six: "Quarantaquattro anni di lavoro, e non possiedo una delle mie foto", dice Carol Alt che è apparsa sulle più importanti copertine di alta moda come Vogue e Harper's Bazaar. "Quando la gente mi chiede 'Hai una foto che posso usare?' devo andare a chiedere a qualcuno".

Tgcom24

Sulla piattaforma hot Sbarcando sulla piattaforma, Carol Alt ha assunto il proprio fotografo. "Posso scegliere una foto o no, dire che la voglio o no, sono mie", ha spiegato. "Quando la gente dice che non è la mia immagine, non voglio essere definito dalla mia immagine fatta da qualcun altro. Voglio definire la mia immagine".

Anche se il sito è diventato famoso per la pornografia, Alt dice che non sarà quello che farà, anche se ci saranno alcuni nudi "sexy e belli". "Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto", ci dice. “C’è una differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo.