Carol Alt si racconta: da Senna al crudismo, ora conquista Instagram

Icona di bellezza indiscussa negli Anni 80, con (si dice) oltre 500 copertine all'attivo ("Io ho perso il conto", confessa lei), regina del mondo della moda e star del cinema: Carol Alt ne ha di cose da raccontare. Intervistata dal Corriere della Sera si lascia andare ai ricordi e si confida sul suo amore travolgente per Ayrton Senna , ma anche su quello per il suo compagno attuale, Alexei Yashin . E poi i suoi segreti di bellezza, che le permettono di avere a 61 anni un fisico invidiabile, che passano dall'alimentazione ma non solo...

L'amore della Alt e Senna, l'indimenticabile campione di Formula 1 morto ne 1994 a seguito di un incidente sul circuito di Imola, ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa dell'epoca. Il loro primo incontro è stato durante una sfilata, come ricorda la ex modella al Corriere della Sera: "Io indossavo un cappotto corto rosso con i bottoni. Lui non guardava i fotografi, era fisso su di me". Lei si è tolta i tacchi per non farlo sfigurare davanti ai fotografi e lui le ha detto "Grazie". E' iniziata così una passione leggendaria ("Il nostro segreto? La chimica" confida lei), durata fino al tragico schianto in pista: "Ero in Florida e avevo la tv accesa. Avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana dopo. Rimasi sotto choc: la mia mente era completamente bianca". Quando lui gareggiava, spesso lei lo seguiva sui circuiti e aveva paura: "Solo dopo la sua morte ho capito che avrei dovuto averne di più".



Oggi Carol è felicemente fidanzata con Alexei Yashin, ex hockeista che ha 13 anni meno di lei: "Lo guardo e vedo il suo fisico straordinario, da atleta. E nel contempo prendo atto del fatto che anche io ho il corpo di una donna "mortale"". E a proposito di corpo: quello di Carol è perfetto. A 61 anni ha un fisico invidiabile e lei racconta il suo segreto: "Il crudismo. In Italia è più facile, con il prosciutto". Ma anche la bontà d'animo aiuta parecchio: " Le donne con il cuore nero sono orribili, anche se fuori sono perfette".

I miti di Carol, per quanto riguarda l'aspetto sono Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta e Paulina Porikzova, ma un'erede vera non saprebbe indicarla: "Non la cercherei né tra le modelle, né tra le attrici. Oggi le nuove star sono tutte su Instagram". Il suo profilo è decisamente attivo tra ricette e consigli fashion: dopo la moda e il cinema vorrà conquistare anche i social?

