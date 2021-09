La top model Linda Evangelista chiede 50 milioni di dollari alla società responsabile del trattamento cosmetico di cinque anni fa che l'ha "sfigurata" in una causa intentata presso la corte federale di New York. La top model chiede un risarcimento per il "disagio emotivo" e per le "perdite economiche" subite, secondo la denuncia presentata martedì a New York e di cui i media sono venuti a conoscenza nel corso della settimana.