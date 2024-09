Morto il neomelodico Carmine Diamante, ucciso da una scarica elettrica

"Non è possibile morire così giovane. Conoscevo Carmine artisticamente, un ragazzo pieno dì voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso", è uno dei messaggi su Instagram. "Avevi una vita davanti come artista neomelodico, come marito, come essere umano. I dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi, ma noi dobbiamo essere forti per portare il vostro vissuto non solo nel cuore ma anche nella mente", altra dichiarazione di un utente che evidenzia l'enorme affetto che il pubblico provava verso Diamante.