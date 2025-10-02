Ma il grande "azzardo" linguistico la Consoli lo fa con "Bonsai#3 - Galàteia", scritta in latino e greco riprendendo Ovidio e Teocrito. "Galàteia è l'unione delle tre anime che compongono il mio progetto discografico. Tre dischi diversi con lingue e intenzioni diverse: 'Amuri Luci' è dedicato alla cultura tradizionale siciliana, l'altro - in diverse lingue, anche francese e inglese - avrà un'anima rock e il terzo sarà in italiano", spiega: "L'unione delle tre anime sarà Galàteia, che lega tutti e tre dischi. E se nel primo la parola chiave è Amore, perché Polifemo è un Ciclope innamorato, che canta il suo amore per Galàteia, nel secondo è Tragedia, perché torna il mostro che era, l'uomo di potere che vuole la donna e se la prende con la forza uccidendo il pastorello Aci, di cui lei è innamorata. Nel terzo disco ci sarà la Metamorfosi e Galàteia e Aci si trasformeranno in acqua".