Carmen Consoli: "La mia vita in un disco, quella passata e quella da venire"

"Stare su un palco, suonare una chitarra vera, fare musica...". Il suo sogno, Carmen Consoli , è riuscita a trasformarlo in realtà. E, a sei anni dall'ultimo lavoro in studio "L'abitudine di Tornare", rieccola con l' album di inediti " Volevo fare la rockstar ". Un disco in cui racconta molto di sè e di quella bambina cresciuta a Catania negli anni Ottanta, "tra faide di mafia e morti ammazzati per strada". "Volevo fare la rockstar, la lampada tascabile era un microfono perfetto", confessa.

"Ho voluto raccontare la mia storia, parlare di me, di cio' che mi accedeva - spiega la cantautrice - E di quella passione straordinaria che avevo per Elvis Presley: era sua la prima musicassetta, Flaming Star, che mi regalarono".

Già sulla copertina campeggia una Carmen con fiocco e grembiule "con la penna smangiucchiata, per l'ansia di essere costretta a scrivere con la destra, io che ero mancina".

Ufficio stampa

"Volevo fare la rockstar" ruota intorno al sogno che diventa desiderio e quindi progetto: "Faccio sempre recupero della memoria, ricordo sempre a me stessa da dove sono partita. Ho rispetto del mio passato, lo riscrivo e lo reinterpreto. Ma allo stesso tempo imparo, studio, leggo, incontro persone: se non vivo cosa devo scrivere. Vivo sei anni e poi scrivo un disco, non ho fretta".

Carmen confessa che si è sentita libera come quando ha scritto il suo primissimo "Due parole" nel 1996: come allora, ha trascorso del tempo in studio con Roccaforte, che ha prodotto il disco insieme a lei e a Toni Carbone.

L'album è un invito a "respirare col cuore", a "riaccendere i sogni e i lumi della ragione" dando voce a "quei desideri che da qualche parte ancora aspettano".

Nell'annunciare l'album su Instagram l'artista ha scritto: "Albe e tramonti si alternano all'orizzonte. Tanta vita passata e tanta a venire. Ora è tutta qui, in questo disco: 'volevo fare la rockstar' è la mia nuova alba da guardare. Da me a voi".

