Carly Simon: "Ho il morbo di Parkinson e ho imparato a conviverci"

Nella lettera Carly Simon ha spiegato di aver deciso di rendere pubblica la notizia dopo che molte persone avevano iniziato a chiedersi perché, negli ultimi tempi, non avesse risposto ai loro messaggi e alle loro richieste, alimentando interrogativi sul suo prolungato silenzio pubblico. "La verità è che ho imparato a convivere con il morbo di Parkinson", ha affermato Simon, senza precisare quando abbia ricevuto la diagnosi.