Carl Craig e Alex Neri per la prima edizione di Ayura Roots of Sound

Il Triangolo Verde, situato a pochi chilometri dal borgo di Peccioli, è un simbolo di riqualificazione urbana e sostenibilità. Un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti diventato luogo di arte contemporanea e di eventi culturali, visitato ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Un modello di gestione che ospita le imponenti sculture Presenze, gli ormai famosi Giganti del gruppo Naturaliter. Loro stessi simbolo di rigenerazione. Nell'impianto spaziano anche i wall drawing di David Tremlett e l'opera "All'altezza delle margherite" di Sergio e Michele Staino sull'impianto TMB inaugurata nel 2016. Più di recente, altre due opere hanno arricchito, nella stessa località, il MACCA (Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto di Peccioli): un altro wall drawing di Tremlett sull'edificio che ospita gli impianti di riciclo e di produzione di biogas, sovrastato da "Germoglio", opera scultorea di Remo Salvadori. "Il Comune di Peccioli concede con piacere il patrocinio per questo evento, che vede anche la collaborazione di Belvedere spa. Siamo felici di questa collaborazione nata tra l'amministrazione comunale e City Sounds & Events, già conosciuta e apprezzata sul nostro territorio per eventi di portata mondiale come quelli al vicino Teatro del Silenzio, a Lajatico. Il Triangolo Verde di Legoli non è solo un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, ma sempre di più un luogo di eventi e di interesse turistico per italiani e stranieri. L'aver concepito ormai da tempo questo spazio come una sfida culturale, come opera d'arte contemporanea in continua trasformazione, ha permesso di creare le condizioni per ospitare oggi iniziative come questa", spiega il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni.