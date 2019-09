Cardi B indossa un vestito che non lascia scoperto nulla

Cardi B torna a far parlare di sé, questa volta in occasione della Parigi Fashion Week. La rapper americana ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae ai piedi della Tour Eiffel con indosso un eccentrico total look floreale dello stilista Richard Quinn che non le lascia scoperto nemmeno un centimetro di pelle. Nonostante il volto coperto, paparazzi e curiosi l'hanno subito riconosciuta e si sono affollati intorno a lei.