Cardi B vittima di molestie sessuali su un set fotografico

Rivelazione shock della rapper americana Cardi B. Durante un’intervista per la trasmissione televisiva Untold Stories of Hip Hop, la 26enne ha raccontato di essere stata vittima di molestie sessuali mentre posava per lo shooting fotografico di una rivista, di cui non ha precisato il nome: “Il fotografo cercava di avvicinarsi a me. Mi ha chiesto: ‘Vuoi essere su questa rivista?’. E poi ha tirato fuori il c..... Ero così arrabbiata, tutto questo è assurdo”.