La rivelazione shock di Cara Delevingne: "Mi ubriacai per la prima volta a 8 anni"

Da quel momento è scattato qualcosa nella testa della modella: "Mi sono detta: questo è il mio lavoro, è quello che faccio. Ma senza questo adesso sarei sobria?”. Non è stato facile mollare tutto per prendersi cura di se stessa, ma quella decisione le ha salvato la vita. All'inizio del 2024, quando la sua casa di Los Angeles è stata distrutta da un incendio elettrico, è stata infatti la lucidità a farle gestire la situazione. "Se non fossi stata sobria, sarei ancora sconvolta", ha ammesso. "Pensavo che la droga (Cara Delevingne in passato è stata anche in rehab) e l'alcol mi aiutassero ad affrontare la situazione… ma non è così, mi fanno diventare triste e depressa. Mi sento come se avessi riacquistato il mio potere e non fossi più controllato da altre cose". Ora che si è liberata dalle dipendenze, la Delevingne è all'apice anche dal punto di vista professionale. Ha infatti concluso con successo le date del musical "Cabaret", in cui interpreta la protagonista Sally Bowles, e ad applaudirla in prima fila a Londra c'era anche una persona speciale: l'amica di lunga data Taylor Swift.