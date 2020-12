Capo Plaza mostra l'altra faccia del successo

Ufficio stampa

L’album "20" che ha conquistato tre dischi di platino è ancora tra i più venduti in Italia, ma Capo Plaza non si ferma. E con un video molto toccante che vede come protagonista Fortunato Cerlino, l’attore noto per la sua partecipazione alla serie tv "Gomorra", annuncia il suo secondo lavoro "Plaza", in uscita il 22 gennaio. L'artista ha scelto di mostrarci l’altra faccia del suo successo. Con l’esperienza e la consapevolezza, ma senza mai perdere e la "fame".