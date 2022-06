Capo Plaza, ecco il lato più scuro del rap con "Hustle Mixtape"

Se quel disco aveva messo in mostra il suo lato più maturo, mostrando una crescita e un’evoluzione nello stile e nella scrittura, in "Hustle Mixtape" il rapper ritorna alle sue origini: il nuovo progetto incarna il lato più scuro del rap confermando le incredibili doti stilistiche che lo hanno consacrato come uno dei pesi massimi della scena.

"Hustle Mixtape" mette in luce lo spirito internazionale che accompagna l’artista sin dagli esordi, nelle sonorità e nell’immaginario che richiamano la cultura hip hop estera. Il successo e il talento di Capo Plaza lo portano a collaborare in questo progetto con affermati rapper internazionali come la star francese Gazo, noto per il suo primo mixtape “Drill FR” che lo consolida come uno dei più importanti rapper del suo paese; Koba LaD, classe 2000, conosciuto per il successo raggiunto nel 2021 con il progetto “Cartel” e Leto, giovane rapper che si è fatto notare, molto presto, con i suoi freestyle e la passione per il rap e la trap. Inoltre, nell’album è presente la collaborazione con la rivelazione del rap inglese Russ Millions, uno dei protagonisti della drill che con il brano "Gun Leon” è stato il primo anglosassone ad arrivare in Top 10 con un pezzo associato a quel genere.

"Se non miri a qualcosa, non colpirai mai nulla. Hustle per me significa non smettere di crederci, non smettere di lottare. Avere sempre la stessa fame del primo giorno. Ho un piano da portare a termine e vado dritto per la mia strada, nonostante le difficoltà. Perseverare. Per questo ho chiamato così il mixtape: Hustle è quella spinta in avanti, continuo ad averla e sono grato di questo", racconta il rapper.