Sorpresa nella sorpresa per Dee Gallant, che si è salvata dall'attacco di un puma mettendo a tutto volume la canzone "Don't Tread on Me" dei Metallica. Dopo essere scampata, durante un'escursione con il suo cane nei boschi di Vancouver (Canada), agli artigli del felino, la donna, 45 anni, ha ricevuto la telefonata del cantante della sua band preferita, James Hetfield. Il leader dei Metallica, che ha appreso la notizia nel giorno del suo 56esimo compleanno, si è detto "felice di essere riuscita a salvarla".