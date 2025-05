Come i due registi al loro secondo lungometraggio di finzione (il primo era Re Granchio, alla Quinzaine nel 2021), hanno messo in piedi un progetto così 'kolossal', anche divertente per un pubblico non cinefilo, coinvolgendo Borghi? "Ognuno di noi è mosso da qualcosa di diverso, io sento un grande bisogno di fare cose strane, storte, matte. Poi quando mi mettono in mezzo alle montagne o in mezzo al fango e alla polvere io sono felice, perché mi piace tantissimo provare a rimanere più tempo possibile fuori dalla mia routine, comfort zone, quindi questo film lo dovevo fare per forza. Qui ci sono stati produttori straordinari che hanno rischiato soldi, il motivo per cui eravamo su quel set era lo stesso per tutti ed è stato qualcosa di poetico".

L'immagine di Santino ricorda Terence Hill: "È un grandissimo complimento. L'ho conosciuto a 19 anni che faceva Don Matteo. Nella mia testa lui c'era ma poi quando abbiamo cominciato non ho pensato più a lui né ad altri riferimenti". Cercare di dare al pubblico una lettura nuova del western, "sovvertire il genere - dicono i registi - ci piaceva molto e ci permetteva di essere contemporanei". L'avventura di Testa o Croce? è stata importante: "In questo mestiere c'è l'innamoramento e poi arriva il disamoramento, ora proprio l'incazzatura per come vanno le

cose, i film partono, non partono... Ogni tanto ti devi fermare e per ripartire devi ricordarti le origini per cui fai questo mestiere: raccontare le storie con passione e ricominciare daccapo", conclude Borghi.