Totopalma Cannes 77: da Paolo Sorrentino a Francis Ford Coppola, ecco i favoriti

In pole position ci sono Francis Ford Coppola con il titanico "Megalopolis" "Emilia Perez" di Jacques Audiard, "The Substance" di Coralie Fargeat (il più votato dai critici internazionali), "Caught by the Tides" di Jia Zhang-Ke, "Bird" di Andrea Arnold e Paolo Sorrentino con "Parthenope".

Francis Ford Coppola ha accettato di mettersi in gioco a 85 anni con "Megalopolis", un fattore che la giuria del Festival di Cannes 77 non può certo ignorare. Il regista di "Apocalipse Now" ha portato sulla Croisette un film autofinanziato e

distopico, in cui mette in parallelo la decadenza dell'impero americano e quello romano.

Un percorso simile a quello di "Parthenope" di Paolo Sorrentino, che racconta attraverso una donna il mistero della città di Napoli. Attraverso l'estetica del regista premio Oscar, il film potrebbe affascinare anche chi (come i giurati) sono lontani dalla cultura napoletana.

"Emilia Perez" di Audiard è il titolo su cui si trovano d'accordo i critici francesi e internazionali. Il protagonista del film è un boss dei cartelli messicani (interpretata dall'attrice transgender Karla Sofia Gascon) che vuole diventare donna, che deve affrontare tutte le contraddizione che questo comporta in un ambiente come quello dei narcos. Tra i possibili vincitori anche "The Substance" di Coralie Fargeat, che rivisita il mito della Fontana dell'eterna giovinezza e l'ossessione di tornare giovani a ogni costo. A incarnare il sogno irraggiungibile una strepitosa Demi Moore, che a non ha avuto paura di mostrarsi completamente nuda in quasi tutte le scene.

"Caught by the Tides" del regista cinese Jia Zhang-Ke è un viaggio malinconico nella Cina contemporanea, un viaggio lungo i ventidue anni di realizzazione del film. Poi c'è "Bird" di Andrea Arnold, regista britannica che ha vinto tre volte il Premio

della giuria. Al centro della vicenda dei ragazzini ai margini, obbligati a crescere prima del tempo.





Tra le possibili sorprese di questo festival "Wild Diamond", l'opera prima di Agathe Riedinger, che racconta i primi passi di

un'influencer. Si tratta della 19enne Liane, una ragazza del sud della Francia ossessionata dallo specchio. A interpretarla è la 21enne Malou Khebizi, nascosta dietro al suo trucco pesante e alle unghie finte.