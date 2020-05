Camila Cabello invita i fan a donare soldi: "Vi farò partecipare al mio prossimo video"

LEGGI ANCHE >

"Ho accettato la sfida - scrive Camila - per aiutare le persone e le famiglie che stanno lottando in questo periodo. Dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Nel link della mia biografia ci sono le istruzioni per donare. Potrete essere nel mio prossimo video e imparare la coreografia con me! Vi amo ragazzi, aiutiamo in tutti i modi possibili".

Coronavirus, in 30 su bus di Milano non scendono agli avvisi dell'autista: è polemica in vista del 4 maggio Facebook / Tranvieri di Milano 1 di 1 leggi dopo slideshow ingrandisci Una trentina di persone è salita all'alba tra il Primo Maggio e il 2, intorno alle 5, a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa di Milano rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza anti-coronavirus. I passeggeri, saliti tutti insieme, in gran parte con la mascherina, avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno e che quindi dovevano scendere, come accade da qualche giorno in vista della fase 2 che comincerà lunedì, non lo hanno fatto. E' stato l'autista, in viale Monza, zona est del capoluogo lombardo, a segnalare l'episodio di assembramento ad Atm che sta verificando l'accaduto. E la foto, pubblicata sulla pagina Facebook "Tranvieri di Milano", ha fatto il giro del Web, innescando un'accesa polemica sulla sicurezza anti-Covid sui mezzi pubblici di Milano e d'Italia a partire dal 4 maggio

