"C-14", il mistero della Sacra Sindone è pronto ad arrivare sul grande schermo

È un mistero che va avanti dai millenni e ancora oggi divide. Per molti la Sacra Sindone è una reliquia sacra, il lenzuolo che avvolse Gesù una volta deposto dalla croce, per altri un falso su cui si è costruita una grande operazione mediatica. In ogni caso è un simbolo che affascina, divide, fa discutere. E ora diventa anche soggetto di un film. "C-14", diretto da Antonello Belluco, che firma anche la sceneggiatura insieme a Giuseppe De Concini, è il primo thriller mai realizzato intorno alla Sacra Sindone di Torino, tema che da secoli cattura l’immaginario collettivo, generando interrogativi profondi e appassionando fedeli e non di ogni angolo del mondo.