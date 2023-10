Fotogallery - "Killers of the Flower Moon", guarda alcuni scatti del film di Scorsese

Burt Young è morto nella sua casa di Los Angeles. La sua morte è stata confermata al "New York Times dalla figlia, Anne Morea Steingieser, che non ha però rivelato la causa del decesso.

Nato a New York come Gerald Tommaso DeLouise il 30 aprile del 1940 da una famiglia di italoamericani, Burt Young ha intrapreso ben presto la carriera di attore, frequentando l'Actor's Studio sotto la direzione di Lee Strasberg. Il nome d'arte se lo scelse unendo quello del suo attore preferito, Burt Lancaster, con quello del cantante del cuore, Neil Young.

L'incontro con Sylvester Stallone

Dopo aver debuttato nel cinema nel 1970 con "Carnival of Blood" seguito nel 1971 da "La gang che non sapeva sparare", la prima occasione importante arriva per lui nel 1974 con "Chinatown" di Roman Polanski. Ma l'incontro che gli svolta la carriera è quello con Sylvester Stallone e John G. Avildsen. Il regista nel 1976 lo sceglie per il ruolo di Paulie Pennino, fratello di Adriana, e futuro cognato di Rocky.