Da Venezia al cinema: "Bugonia" esplora la paranoia e le bolle sociali con Emma Stone

È arrivato nelle sale italiane "Bugonia", thriller psicologico esplosivo del regista Yorgos Lanthimos che apre una finestra comica e al contempo cupa, sulla nostra moderna era di follia. Provocatorio e sovversivo, il film, presentato all'ultima Mostra del cinema di Venezia, vede come protagonisti Jesse Plemons, Emma Stone e l'esordiente Aidan Delbis: grazie alle loro interpretazioni e a una sceneggiatura diabolicamente tagliente di Will Tracy, Lanthimos delinea un ritratto audace e originale di cosa significa ridere, piangere e inorridire di fronte al destino dell'umanità. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.