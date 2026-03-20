I Bts sono tornati: disponibile il nuovo album "Arirang"

La lunga attesa è finita: a distanza di tre anni e nove mesi dall'ultimo disco, i Bts tornano con un nuovo album. L'ultima fatica musicale della band K-pop si chiama "Arirang", titolo tratto da una canzone tradizionale coreana, spesso associata a concetti come "connessione", "distanza" e "ricongiungimento". Ad accompagnare il lancio dell'album ci sono il singolo "Swim" e il relativo videoclip ufficiale. Contando solo i pre-order, il disco ha già superato le quattro milioni di copie durante la settimana, permettendo ai Bts di superare un loro stesso record.