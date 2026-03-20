I Bts sono tornati: disponibile il nuovo album "Arirang"
Il lancio del disco, che ha già superato le quattro milioni di copie tramite i pre-order, è accompagnato dal singolo "Swim"
BTS © Ufficio stampa
La lunga attesa è finita: a distanza di tre anni e nove mesi dall'ultimo disco, i Bts tornano con un nuovo album. L'ultima fatica musicale della band K-pop si chiama "Arirang", titolo tratto da una canzone tradizionale coreana, spesso associata a concetti come "connessione", "distanza" e "ricongiungimento". Ad accompagnare il lancio dell'album ci sono il singolo "Swim" e il relativo videoclip ufficiale. Contando solo i pre-order, il disco ha già superato le quattro milioni di copie durante la settimana, permettendo ai Bts di superare un loro stesso record.
Tra le band sudcoreane, i Bts (acronimo di Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene") sono una delle più famose al mondo e dal suo debutto, avvenuto nel 2013, ha conquistato milioni di fan a livello internazionale. Il gruppo è composto da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.
I temi affrontati nell'album
Con "Arirang" i Bts hanno voluto affrontare una riflessione sul percorso portato avanti finora, concentrandosi sulla loro identità e sulle loro origini. I brani contenuti nell'album parlano della nostalgia, del desiderio, dell'amore, dei momenti felici e di quelli difficili che capita di attraversare nel corso della vita. La band ha cercato di esplorare emozioni universali, anche per entrare il più possibile in risonanza con i fan sparsi per tutto il mondo.
Le prossime esibizioni live
Inoltre, il 21 marzo i BTS torneranno a esibirsi dal vivo con una performance intitolata "Bts The Comeback Live: Arirang", che si svolgerà alla Gwanghwamun Square di Seoul. Il tour mondiale negli stadi, invece, inizierà ad aprile. La prima data sarà quella del 9 aprile 2026 al Goyang Stadium, alla quale seguiranno le tappe in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell'America del Sud, in Australia e in altri Paesi.
La tracklist di "Arirang"
"Arirang" contiene quattordici brani:
1. Body to Body
2. Hooligan
3. Aliens
4. FYA
5. 2.0
6. No. 29
7. Swim
8. Merry Go Round
9. Normal
10. Like Animals
11. they don't know 'bout us
12. One More Night
13. Please
14. Into the Sun
Il singolo "Swim"
Il singolo che accompagna l'uscita dell'album si chiama "Swim" ed è incentrato sulla determinazione dei Bts ad andare avanti nonostante le sfide della vita. È prodotto da Tyler Spry e Leclair. Il regista del videoclip, invece, è Tanu Muino, che nel 2023 aveva collaborato con Jung Kook alla creazione del video tratto dalla sua hit "Standing Next To You".