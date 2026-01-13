BTS, annunciato il tour 2026 ma l'Italia per ora non c'è

Il tour segna il ritorno dei BTS sulle scene internazionali dopo una lunga assenza ed è legato all'uscita del nuovo album che si potrà ascoltare a partire dal 20 marzo. La band toccherà in concerto ben 34 Paesi per un totale di 79 show che attraverseranno Asia, America del Nord, Europa, Sud America e Australia. L'Italia per ora resta grande assente ma non è escluso che possa esserci nelle date in programma nel 2027 che saranno annunciate prossimamente.