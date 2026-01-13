BTS, annunciato il tour 2026 ma l'Italia per ora non c'è

La band sudcoreana K-pop ritorna sulla scena dopo quattro anni di assenza. Tra giugno e luglio 2026 concerti anche in cinque città europee
BTS © agenzia
I fan non attendevano altro e dopo mesi di indiscrezioni sono state finalmente annunciate le date del tour dei BTS, boyband sudcoreana tra le più celebri nel mondo del K-pop.
Il tour segna il ritorno dei BTS sulle scene internazionali dopo una lunga assenza ed è legato all'uscita del nuovo album che si potrà ascoltare a partire dal 20 marzo. La band toccherà in concerto ben 34 Paesi per un totale di 79 show che attraverseranno Asia, America del Nord, Europa, Sud America e Australia. L'Italia per ora resta grande assente ma non è escluso che possa esserci nelle date in programma nel 2027 che saranno annunciate prossimamente.
Il tour mondiale partirà da Goyang, in Corea del Sud, mentre tra giugno e luglio 2026 i BTS toccheranno ben cinque città europee: Madrid (26-27 giugno), Bruxelles (1-2 luglio), Londra (6-7 luglio), Monaco (11-12 luglio) e Parigi (17-18 luglio). I concerti si concluderanno con le esibizioni a Hong Kong (4, 6-7 marzo) e Manila (13-14 marzo).
In questi quattro anni di sospensione delle attività live, I componenti della band - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook - hanno completato, a turno, il servizio militare, obbligatorio in Corea del Sud.