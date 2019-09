Bts, il gruppo pop coreano annuncia il ritorno sulle scene

I giganti del pop coreano Bts (Bagntan Boys) sono tornati. L'annuncio è arrivato sui social network ed è stato confermato dalla, la Big Hit Entertainment, che da sempre segue la band. Nel mese di agosto, i sette ragazzi originari della Corea del Sud, si erano presi un periodo di pausa "per riposare e ricaricarsi". La notizia del ritorno è arrivata tramite dei video dove i Bts si ritraggono tutti insieme in aeroporto. In programma ci sarebbero alcuni eventi in Europa per promuovere il loro sesto album "Love Yourself: Tear". Il "Love Yourself Tour" ripartirà invece l'11 ottobre con il concerto negli Emirati Arabi Uniti.