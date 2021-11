Bryan Adams atterra a Malpensa e risulta positivo al Covid

E' atterrato a Malpensa con un volo proveniente da New York ed è risultato positivo al Covid. E' stato Bryan Adams a raccontarlo sul suo profilo Instagram, spiegando che è la seconda volta che contrae il virus in un mese. "Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese". La 62enne rockstar canadese ha voluto riferito quanto accaduto: "Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto", condividendo nel post uno scatto in autoambulanza, con la mascherina a coprire il viso.

Stando al Corriere, al suo arrivo a Malpensa, aveva un po' di febbre e per questo gli è stato fatto un tampone che è risultato positivo. Agli operatori sanitari ha detto di essere vaccinato con due dosi. La star era già risultata positiva quasi un mese fa: il 30 ottobre aveva infatti dovuto rinunciare alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame in onore di Tina Turner.

Bryan Adams è arrivato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, "The Cal On The Road" realizzato interamente con i suoi scatti: il musicista canadese ha fotografato numerose altre rockstar come Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Rita Ora, Iggy Pop, St. Vincent da Los Angeles a Capri. Intanto, sempre a Milano dal 28 settembre è in scena al Teatro Nazionale il musical "Pretty Woman", di cui Adams ha curato le musiche.

