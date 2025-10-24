I Brucherò nei pascoli tornano con "Umana" per raccontare l'umanità reale del presente

"Manila", in parte cantata nella lingua filippina tagalog, è la traccia più politica, "Sale" una reinterpretazione della "Princesa" di De Andrè, in "Rosticceria" l'horrorifico richiamo ai Goblin, "Due passi insieme" una ballad moderna, il miraggio di un padre che tenta di ravvicinarsi a sua figlia in "Africa". Riflessioni semplici e commoventi sull'amore e la caducità del tempo in "TVB" che insieme a "Umana" è la traccia più cantautorale del disco. Le collaborazioni contribuiscono ad ampliare e diversificare l'universo sonoro: troviamo Lamante in "Tua da far paura" ed Edda in "Serafino", due brani dal respiro post punk e prog; il rapper Glitter Boy appare in "Glitter" un ibrido rap, rock ed elettronica e la collaborazione con la cooperativa sociale AllegroModerato, una band di musicisti con fragilità psico-fisiche, in "Andrea", affronta il tema dell'autismo.