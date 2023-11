Bruce Willis malato, "mano nella mano nell'amore": in un video il gesto d'affetto della figlia

E' stavolta Scout LaRue, la figlia di Bruce Willis nata dal matrimonio con Demi Moore, ad aggiornare sulle condizioni del padre, dopo l'ultima notizia shock che l'attore non riconoscerebbe più neanche l'ex moglie, la quale continua a stargli vicino nella malattia.

"Il mio ragazzo", scrive la 32enne in un video che pubblica sul profilo Instagram del padre, mostrando un'affettuosa stretta di mano tra i due. "Mano nella mano nell'amore" è la frase, accompagnata da due cuori intrecciati, che si può leggere come didascalia a queste commoventi immagini. Il video, come l'ultima foto pubblicata dall'attuale moglie Emma Heming, risalirebbe alla celebrazione del Giorno del Ringraziamento, che l'attore 68enne, da tempo affetto da una forma di demenza frontotemporale, ha trascorso con la sua famiglia allargata.