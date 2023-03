Bruce Willis in pubblico per la prima volta dall'annuncio della sua malattia

Tuta sportiva e cappellino di lana, Bruce Willis appare nelle foto pubblicate su alcuni media britannici e americani accanto ad alcuni amici. L'attore, 67 anni, si è ritirato dalle scene l'anno scorso dopo la prima diagnosi di afasia, una malattia che gli impediva una corretta articolazione del linguaggio. Ma quella è stata purtroppo solo la prima fase di un rapido progredire verso una condizione ancora più difficile. E' di pochi giorni fa l'intervista a familiare che ha rivelato come ormai l'attore non riconosca più la madre e sia sempre più aggressivo.

Cos'è la demenza fronto-temporale

La patologia di cui è affetto Bruce Willis è una malattia neurodegenerativa dell'encefalo, che insorge a causa del progressivo deterioramento dei neuroni situati nei lobi frontali e temporali del cervello. I sintomi di questa malattia sono diversi: si va da cambiamenti nella personalità a comportamenti impulsivi o socialmente inappropriati, trascuratezza dell'igiene personale, comportamenti ossessivamente ripetitivi. Vengono colpiti particolarmente il linguaggio e la memoria. E' di fatto una fase anticipatrice della demenza generale, ma in quanto tempo la demenza fronto-temporale evolva in quella generale non è prevedibile e varia in base a diversi fattori.