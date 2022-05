Bruce Springsteen torna dal vivo in Italia: tre date nel 2023

Leggi Anche Le canzoni di Bruce Springsteen valgono 500 milioni di dollari: venduto il suo catalogo

"Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno e anche dopo!", scrive il rocker 72enne sui social. Il cantautore tornerà nel nostro Paese a sei anni dall'ultima volta, dopo i rinvii causati dalla pandemia. Gli ultimi concerti erano stati nell'estate 2016 a Milano e Roma.

Bruce Springsteen and The E Street Band si sono riuniti per un’esibizione al "Saturday Night Liv"e nel dicembre 2020, durante la quale hanno suonato due canzoni del loro ultimo album in studio "Letter To You", che ha esordito al primo posto in classifica in undici Paesi e ha segnato il ritorno in studio di Springsteen con la band per la prima volta dopo decenni.

Durante lo scorso anno, Springsteen ha anche lanciato il suo film inedito "The Legendary 1979 No Nukes Concerts", ha collaborato con il presidente Barack Obama al libro "Renegades: Born In The USA" e ha ripreso il suo spettacolo "Springsteen On Broadway" per aiutare a riaprire i teatri di New York la scorsa estate.