Bruce Springsteen ha ricevuto da Joe Biden la medaglia delle arti: "Cronista della resilienza e dei sogni"

All'evento per la consegna dell'onorificenza, alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha accolto l'artista esclamando: "Il Boss è qui", descrivendolo come un "cronista della vita americana, della resilienza, della speranza e dei sogni". Biden ha anche pubblicizzato la lunga carriera di Springsteen, iniziata decenni fa quando era un adolescente e che è cresciuta fino a includere 3.000 concerti in tutto il mondo.

Le parole di Biden "Bruce, alcune persone sono nate per correre, amico", ha detto Biden, riferendosi a una delle canzoni più famose del rocker nato nel New Jersey 73 anni fa.





"Bruce Springsteen, un poeta, un trovatore, un cronista dello stile di vita americano, della resilienza, della speranza e dei sogni", ha continuato il presidente: “Un destinatario della Presidential Medal of Freedom insieme a 20 Grammy, un Oscar, un Tony e l'amore inflessibile di milioni di fan attraverso le generazioni. Il ragazzo del New Jersey è tornato in tour per toccare pensate un po' circa 3.000 concerti in tutto il mondo. Benedicimi Padre perché ho peccato”, ha scherzato Biden.

In quella che è stata la prima cerimonia di questo tipo ospitata dall'Amministrazione accanto a Biden anche la first lady Jill.

Il presidente aveva già assegnato una medaglia nazionale per le discipline umanistiche a Sir Elton John, durante un evento alla Casa Bianca lo scorso settembre.

Le medaglie La National Medal of Arts viene assegnata ad artisti e organizzazioni che hanno "promosso le arti in America e offerto ispirazione ad altri attraverso il loro illustre successo, sostegno o patrocinio". La National Humanities Medal viene assegnata a coloro "il cui lavoro ha approfondito la comprensione nella nazione delle discipline umanistiche e ampliato l'impegno dei nostri cittadini con la storia, la letteratura, le lingue, la filosofia e altre materie umanistiche".

Un'altra vincitrice della National Medal of Arts è stata Mindy Kaling, l'attrice e scrittrice comica il cui lavoro è stato presentato in "The Office" della NBC, ambientato nella città natale di Biden, Scranton, Pennsylvania. Biden ha preso in giro l'attrice che interpretava Selina Meyer, la maldestra vicepresidente diventata comandante in capo in "Veep" della HBO. Biden, lui stesso un ex vicepresidente una volta soprannominato "la Lamborghini delle gaffe", ha salutato la premiata come "la mia amica presidente Julia Louis-Dreyfus". Quindi, Biden e ha aggiunto: "Più tardi parlerò con Julia per capire se le piaceva essere vicepresidente o meglio presidente. Devo capirlo".

Gli altri vincitori delle medaglie nazionali delle arti del 2021 Includono la stilista Vera Wang, la cantante Gladys Knight, l'artista Judith Francisca Baca; il pittore Antonio Martorell-Cardona; l'educatore artistico e attivista LGBTQI+ Fred Eychaner; il musicista Jose' Feliciano; il produttore Joan Shigekawa; il Billie Holiday Theatre; e l'Associazione Internazionale dei Neri nella Danza.

Colson Whitehead, vincitore della National Humanities Medal, aveva precedentemente vinto il Pulitzer per il suo romanzo del 2016, "The Underground Railroad", e per il suo libro del 2019, "The Nickel Boys". Altri vincitori delle medaglie nazionali delle scienze umane del 2021 riconosciute martedi' includevano il poeta e autore Richard Blanco, lo storico sociale Earl Lewis, i romanzieri Ann Patchett e Amy Tan, la scrittrice Tara Westover, il biografo Walter Isaacson, l'educatrice Henrietta Mann, Native America Calling e l'antropologa Johnnetta Betsch Cole, l'ex presidente dello Spelman College e la prima donna di colore a detenere quel titolo. Anche Elton John, uno dei musicisti preferiti di Biden, ha ricevuto la National Humanities Medal 2021, ma ha ricevuto la sua medaglia quando si è esibito alla Casa Bianca lo scorso settembre.