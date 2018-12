Bruce Springsteen, il suo live più intimo diventa un doppio album

E così ha fatto. Solo con una chitarra e un pianoforte, in un teatro di Broadway si è denudato di fronte al suo pubblico. iniziato il 3 ottobre 2017 con una serie di previews, lo show ha debuttato ufficialmente il 12 ottobre 2017 e ha registrato il sold-out in ogni data. Doveva durare otto settimane ed è stato prolungato per tre volte. E ora ne esce la versione audio (accompagnata da una ripresa video che per il momento sarà disponibile solo su Netflix). Per godere appieno di questo album è necessario essere consapevoli di cosa si va ad ascoltare. Questo non è il classico live, siamo lontani anche dagli unplugged acustici che hanno spopolato negli anni 90. Qui, perdonateci l'ardire, siamo dalle parti del teatro canzone. Le chiacchiere occupano quasi lo stesso tempo dei brani canzoni, se non di più (alcuni intermezzi superano i dieci minuti), e costituiscono il vero cuore di questo lavoro.



Non è un disco da ascoltare con le cuffie mentre si va in metropolitana o da mettere come sottofondo mentre si lavora. Bruce richiede la nostra attenzione per godere dei racconti nei quali apre le porte sulla sua vita. Le parti in prosa sono assolutamente godibili, a tratti persino divertenti, come nel monologo sul Jersey che precede "The Promised Land", a patto ovviamente di cavarsela con l'inglese. Altrimenti seguire dieci minuti di discorso può essere pesante se non addirittura chiamare lo skip. Azione peraltro prevista da chi ha compilato l'album, che ha diviso le tracce musicali da quelle parlate in modo che ognuno possa poi decidere se farsi la propria playlist solo di musica.



Le canzoni fanno da traccia guida per il racconto e, viceversa, completano le parole di Bruce. Che affrontano momenti topici come la crescita, la vita nella periferia, la voglia di emergere, la famiglia, l'amore. Per questo capitolo interviene l'unico ospite presente, Patty Scialfa. Prima corista della E Street Band poi compagna e madre dei figli di Bruce. Una donna forte che è stata capace di essere un puntello fondamentale anche nei momenti più complicati. C'è anche la politica con l'America di oggi e Donald Trump, nel monologo che precede "The Ghost of Tom Joad". E poi un finale dai toni malinconici, con il pensiero che corre a chi non c'è più, come i compagni di viaggi, più che fratelli spesso, Clarence Clemons e Danny Federici. Questo prima dell'epifania finale rappresentata da una "Born To Run" in una versione vigorosa. Perché Springsteen, anche tra incertezze, dubbi e fragilità, è un uomo nato per correre e non ha intenzione di fermarsi proprio ora.



"SPRINGSTEEN ON BROADWAY"

Growing Up (introduction & song)

My Hometown (introduction & song)

My Father's House (introduction & song)

The Wish (introduction & song)

Thunder Road (introduction & song)

The Promised Land (introduction & song)

Born In The U.S.A. (introduction & song)

Tenth Avenue Freeze-Out (introduction & song)

Tougher Than The Rest (introduction & song) with Patti Scialfa

Brilliant Disguise (introduction & song) with Patti Scialfa

Long Time Cominą(introduction & song)

The Ghost Of Tom Joad (introduction & song)

The Rising (song)

Dancing In The Dark (introduction & song)

Land Of Hope And Dreams (song)

Born To Run (introduction & song)