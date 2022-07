Bruce Springsteen è diventato nonno: fiocco rosa nella famiglia del Boss

Sam Ryan

Bruce Springsteen e Patrizia Scialfa

Evan James , primogenito e anche lui musicista,

e di Jessica Rae,

è il più giovane dei figli died è nato il 5 gennaio 1994. Il Boss e sua moglie sono anche genitori dinato il 25 luglio del 1990,nata il 30 dicembre del 1991 a Los Angeles e campionessa di salto ostacoli.

Dopo aver preso la laurea presso la Monmouth County Fire Academy e dopo aver fatto vari periodi di volontariato come vigile del fuoco nel Colts Neck Fire Department, nel long Branch Fire Department e nel North Wildwood Fire Department, Sam ha coronato il suo sogno di diventare un pompiere della stazione del New Jersey nel 2020: E' stata una strada lunga che ha richiesto sacrificio per molto tempo e siamo davvero felice per lui”, avevano commentato i genitori orgogliosi dell'obiettivo raggiunto dal figlio alla cerimonia per il suo arruolamento ufficiale.