Le richieste di Asghari Secondo i documenti depositati in tribunale Asghari avrebbe chiesto alla popstar multimilionaria il mantenimento e la copertura delle spese legali e il suo avvocato Neal Hersh ha già annunciato che Sam contesterà l'accordo prematrimoniale. Britney infatti gli ha fatto firmare un contratto prematrimoniale secondo il quale i suoi beni vengono mantenuti come proprietà separata.

"[Sam] deve ancora determinare la piena natura e l'estensione dei beni e degli obblighi di proprietà separati di ciascuna parte", ha scritto Hersh.

Sembra tuttavia abbastanza improbabile, stando ad alcune indiscrezioni, che Britney acconsenta alla modifica dell'accordo prematrimoniale, mentre si fa strada la possibilità che la popstar "firmi un assegno a Sam per decretare la fine".

Ma è anche vero che, sempre secondo i rumor, Asghari stia minacciando di rilasciare "rivelazioni straordinariamente imbarazzanti" sulla moglie se lei si rifiuterà di rinegoziare i termini dell'accordo.

Una fonte autorevole ha però riferito a DailyMail.com: "[Queste affermazioni] sono assurde e non è possibile che il suo avvocato, un ex procuratore federale, permetta mai a qualcuno di estorcere in maniera illegale denaro a Britney Spears".

L'avvocato di Britney e... della Kardashian Page Six ha rivelato che la Spears ha assunto l'avvocato divorzista delle celebrità Laura Wasser, che vanta clienti di prim'ordine come Kim Kardashian, Kevin Costner e Johnny Depp.



In precedenza la popstar aveva arruolato già arruolato la Wasser nel 2008 contro il suo ex marito Kevin Federline, 45 anni, per la custodia dei loro due figli.

La Wasser è una grande sostenitrice degli accordi prematrimoniali indipendentemente dallo stato di ricchezza, poiché crede che sposare qualcuno sia la "più grande decisione della tua vita".

Prima di intraprendere il lungo cammino della vita insieme incoraggia sempre le coppie a trovare un accordo "su cose fondamentali come figli, finanze e come pensi di prenderti cura dei tuoi genitori quando invecchiano".

Britney e Sam La Spears ha sposato Asghari nella sua casa di Thousand Oaks, in California, il 9 giugno 2022 davanti a ospiti tra cui Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna, in un matrimonio visto come una pietra miliare nella sua libertà appena riacquistata dopo lo scioglimento, sei mesi prima, della tutela giudiziaria che aveva controllato la sua vita per più di 13 anni. La superstar del pop ha incontrato e iniziato a frequentare Asghari, modello e attore, quando è apparso nel suo video per la canzone "Slumber Party" nel 2016. La Spears aveva rivelato anche che con Asghari aveva perso un bambino all'inizio della gravidanza nel maggio 2022, circa un mese prima del matrimonio. Le segnalazioni delle liti della coppia erano aumentate negli ultimi mesi. Il matrimonio era il primo per il 29enne Asghari e il terzo per la 41enne cantante. In precedenza era stata sposata per meno di tre giorni nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander, che ha tentato di rovinare il suo matrimonio con Asghari ed è stato successivamente condannato per violazione di domicilio e percosse.

Il precedente matrimonio di Britney La Spears e Federline si sono separati nel 2006 dopo due anni di matrimonio e condividono due figli Jayden James, 16 anni, e Sean Preston, 17.

Nella causa di divorzio tra i due il giudice aveva stabilito che la cantante avrebbe dovuto pagare 20mila dollari al mese per il mantenimento dei figli, somma che tuttavia è salita a 60mila nel 2018 con l'aggravante che l'ex marito della popstar ha anche ottenuto la piena custodia dei ragazzi.

La relazione coi figli Nell'autunno del 2022 il Mail on Sunday aveva rivelato che Britney non vedeva i suoi figli da mesi. Il padre avrebbe dichiarato che il desiderio dei ragazzi era quello di evitare il circo che circonda la vita privata della madre al punto da non voler nemmeno partecipare al suo matrimonio.

In un'intervista poi Jayden aveva rilasciato pesanti dichiarazioni sulla madre dicendo: "Penso che la mamma abbia faticato a darci attenzioni e a mostrarci uguale amore e non credo che si sia occupata abbastanza di Preston e mi sento davvero male per questo (...) Siamo stati entrambi sottoposti a così tante pressioni in passato che questo è il nostro posto sicuro ora, per elaborare tutti i traumi emotivi che abbiamo subito per guarire, guarire il nostro stato mentale" e ha poi ammesso: "Non c'è odio... ma ci vorrà molto tempo e molti sforzi per riparare questa relazione fratturata", concludendo: "Ti voglio molto bene, spero per te il meglio. Forse un giorno potremo sederci così e parlare di nuovo.'

Una Britney addolorata e rattristata aveva quindi risposto in un lungo post su Instagram scrivendo: "Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potevo essere. Finalmente a 40 anni senza i vincoli a cui la mia famiglia mi ha sottoposto, dico a mio figlio Jayden che gli mando tutto l'amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!!!!".

L'aborto Nel maggio 2022, poco prima delle nozze con Asghari Britney aveva rivelato di aver perso il bambino che aspettava con il futuro marito. A dare il doloroso annuncio era stata proprio la cantante. "Con profonda tristezza annunciamo che abbiamo perso prematuramente nostro figlio - ha scritto su Instagram -. E' un momento devastante per ogni genitore, forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia".

Ad aprile i due avevano svelato di aspettare un bambino e di essere estremamente felici. La coppia però non si è persa d'animo. "Il nostro amore reciproco è la nostra forza - aveva detto ancora la Spears -. Continueremo a provare ad allargare la nostra splendida famiglia". Fiducioso anche Asghari che ha commentato: "Presto avremo un miracolo".