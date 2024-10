Nella sua vita la Spears non è stata particolarmente fortunata con gli uomini. Circa un anno fa aveva infatti rivelato nella sua auto-biografia "The Woman in Me" che l'ex fidanzato Justin Timberlake, a cui è stata legata dal 1999 al 2002, l'avrebbe costretta ad abortire. "Diceva che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani", ha raccontato Britney nel suo memoir. "La gente mi odierà per questo, ma accettai di non tenere il bambino, non so se fu la decisione giusta. Se fosse dipeso solo da me, non l'avrei mai fatto. Però Justin era assolutamente certo di non voler diventare padre".