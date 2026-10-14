Britney Spears e la canzone con l'ex Justin Timberlake: "Lei non sarà mai me"

Nati belli: i figli dei vip conquistano le passerelle. Dai ragazzi di Britney Spears alla giovane Accorsi
© Getty | Sean Preston
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Nel testo del brano, la reginetta del pop, 44 anni, si rivolge a un ipotetico ex fidanzato che pensa di poterla sostituire con un'altra donna. Justin Timberlake è sposato dal 2012 l'attrice statunitense Jessica Biel
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Britney Spears ha pubblicato una collaborazione inedita con Justin Timberlake intitolata “She’ll Never Be Me”, originariamente registrata per il suo album del 2001 “Britney”. Il brano è un'anteprima dell’edizione commemorativa del disco che uscirà - per il 25° anniversario dell’album - il 6 novembre. Alla Spears e a Timberlake, che all’epoca erano fidanzati, si sono uniti i cantautori e produttori Bradley Daymond e Alex Greggs, collaboratori di lunga data degli ‘NSYNC.
La canzone è stata pubblicata in modo insolitamente discreto, senza alcun annuncio sul suo sito web o sui social media, a parte un reel sulla sua pagina Facebook. Il post su Facebook sottolinea che “She’ll Never Be Me” è uno dei cinque brani inediti presenti nell’edizione anniversario, che include anche “Am I a Sinner”, “When I Say So”, “My Big Secret” e una versione integrale di “Right Now (Taste the Victory)”, utilizzata in uno spot della Pepsi del 2002.
La Spears ha dichiarato nel 2024 che "non tornerà mai più nell’industria musicale" e a gennaio ha affermato che non si esibirà mai più negli Stati Uniti. La cantante è stata liberata da una tutela legale durata 13 anni nel 2021, riottenendo il pieno controllo sulla sua vita privata e sulle sue finanze. Da allora ha mantenuto un profilo pubblico piuttosto basso, anche se occasionalmente ha pubblicato dichiarazioni e video in cui balla molto poco vestita, apparizioni che hanno suscitato preoccupazione per la sua stabilità da parte dei fan.
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