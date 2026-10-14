Britney Spears e la canzone con l'ex Justin Timberlake: "Lei non sarà mai me"

La Spears ha dichiarato nel 2024 che "non tornerà mai più nell’industria musicale" e a gennaio ha affermato che non si esibirà mai più negli Stati Uniti. La cantante è stata liberata da una tutela legale durata 13 anni nel 2021, riottenendo il pieno controllo sulla sua vita privata e sulle sue finanze. Da allora ha mantenuto un profilo pubblico piuttosto basso, anche se occasionalmente ha pubblicato dichiarazioni e video in cui balla molto poco vestita, apparizioni che hanno suscitato preoccupazione per la sua stabilità da parte dei fan.