Britney Spears e i Backstreet Boys insieme per un singolo che profuma di Anni 90

È uscito in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica " Matches ", il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears . Il brano la vede collaborare con un altro gruppo simbolo degli Anni 90, i Backstreet Boys . "Matches" è contenuto nell'edizione deluxe dell’album "Glory" di Britney, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al numero 1 in Italia.

Il disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani “Swimming In The Stars” e “Mood Ring (By Demand)”. "Glory" è stato l'ultimo album pubblicato dalla popstar da 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dopo la sua residency a Las Vegas “Britney: Piece Of Me” al Planet Hollywood Resort & Casino, Britney ha portato il suo show in un tour mondiale nell’estate del 2018.

In 26 anni di carriera, i Backstreet Boys hanno prodotto canzoni che hanno segnato la storia della musica pop. Con innumerevoli singoli al primo posto delle classifiche, tour da record, numerosi premi e vendite mondiali superiori a 130 milioni di copie, i Backstreet Boys sono la boyband che ha venduto di più nella storia della musica. All’inizio del 2019, i Backstreet Boys hanno pubblicato il loro decimo album in studio "DNA", seguito, a maggio dello stesso anno, dal "The DNA World Tour", il loro più grande tour nelle arene in 18 anni, toccando il Nord America, l’Europa, l’Asia e il Sud America. Di recente, la loro residency "Larger Than Life" a Las Vegas è diventata la più velocemente acquistata nella storia delle residency di Las Vegas.

