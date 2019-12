Brian May, il chitarrista dei Queen è in ospedale: "Nessun allarmismo, il tour si farà..."

“Fatto! Dopo uno strappo al muscolo del polpaccio, mi sento bene! La teoria è che la tensione in eccesso del mio tendine di Achille verrà sbloccata e così uscirò da una dolorosa situazione del tallone in cui sono stato per molti mesi. Ho avuto il problema durante tutto il nostro ultimo tour negli Stati Uniti...". Con un lungo post, accanto ad uno scatto che lo ritrae nel letto di un ospedale, Brian May rassicura i fan sulle sue condizioni di salute e ringrazia tutti.

"Ci sono state un paio di notti in cui non riuscivo a muovermi per niente sul palco (nessuno ha notato, sembra!). Quindi ora mi prenderò una piccola pausa, ma dovrei riuscire a recuperare in tempo per tornare in tour a gennaio - si spera con un buon paio di tacchi! GRAZIE per i vostri migliori auguri, gente. Nessuna causa di allarme...". Così il chitarrista dei Queen dissipa le preoccupazioni che si erano diffuse sulla possibilità che il tour con Adam Lambert, previsto nel 2020, potesse saltare.

