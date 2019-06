Brad Pitt, vacanze estive in New Mexico con i figli e... Angelina

Angelina Jolie e Brad Pitt sembrano essersi accordati su un programma di co-genitorialità in vista della prossima estate. La Jolie sta girando un film in New Mexico e sarà lì che anche Brad si recherà per trascorrere più tempo possibile con i ragazzi nei prossimi mesi. Su un fronte completamente diverso intanto l'attore si scaglia contro la Straight Pride Parade, che celebra l'orgoglio etero.

Super Happy Fun America, questo il nome dell'associazione dietro alla Straight Pride Parade, sta tentando di organizzare una sfilata di orgoglio per gli eterosessuali ad agosto, dal momento che, come si legge sul loro sito: "le persone etero sono una maggioranza oppressa".

Il gruppo ha cominciato a promuovere l'evento online utilizzando il nome e l'immagine di Pitt con il seguente messaggio: "Congratulazioni a Mr. Pitt per essere stato il volto di questo importante movimento per i diritti civili". I rappresentanti legali dell'attore hanno per solo minacciato azioni legali contro il gruppo e sembra che abbiano funzionato, visto che l'immagine di Brad è stato immediatamente rimossa dalla loro pagina.



Anche altri attori, come Chris Evans si sono schierati contro la "Straight Pride Parade" nata in risposta al Gay Pride.