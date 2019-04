Angelina Jolie e Brad Pitt tornano legalmente single: i Brangelina al capolinea

Addio ai Brangelina. Quello che è stato una sorta di brand per una delle coppie più famose di Hollywood non esiste più. In attesa del divorzio Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiesto di ripristinare lo status di single legalmente. La coppia si è separata due anni fa e da allora si è scatenata una vera e propria battaglia legale soprattutto per la custodia dei figli.