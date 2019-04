Angelina Jolie rivuole Brad Pitt ma lui va avanti con il divorzio

Colpo di scena per la coppia Angelina Jolie-Brad Pitt, che sembrava ormai definitivamente tramontata. I due sono separati ormai da tempo, ma le carte del divorzio non sono ancora state firmate. A quanto riporta il " Sun " l'attrice ha fatto un ultimo tentativo, chiedendo all'ex di riprovarci per amore dei figli. Il divo, però, avrebbe rifiutato la proposta e chiesto di ufficializzare con il divorzio la fine del loro amore.

Una fonte vicino alla coppia ha spifferato al tabloid britannico che lei starebbe prendendo tempo con i negoziati del divorzio, nella speranza di convincere Brad a tornare a casa: "Angelina ha fatto capire chiaramente a Brad che vuole tornare insieme a lui. Vuole che tornino ad essere di nuovo una famiglia e non sembra capace di voltare pagina. Per questo sta rendendo difficili i negoziati di divorzio con Brad".



Di tutt'altro avviso Pitt, che vorrebbe però rimanere in buoni rapporti con l'ex moglie per amore dei figli. "Lui ha sempre tenuto la bocca chiusa per il benessere dei figli. Angelina sta prolungando il processo ed è orribile per lui, ma non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Vuole sistemare tutto, ma lei non lo lascia andare".