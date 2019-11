Brad Pitt non è più solo? Guarda chi è Alia Shawkat, la sua nuova "presunta" fidanzata

Guarda chi è Alia Shawkat, la nuova presunta fidanzata di Brad Pitt 1 di 24 Instagram 2 di 24 Afp 24 di 24 Afp 24 di 24 Afp 24 di 24 Afp 24 di 24 Afp 24 di 24 Afp 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 IPA 12 di 24 IPA 13 di 24 IPA 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 IPA 22 di 24 IPA 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 21 settembre Brad e Alia erano insieme all'inaugurazione dello spettacolo "A Play is a Poem" sempre a Los Angeles e il 24 ottobre i due attori hanno anche assistito ad un'esibizione della commedia di Mike Birbiglia "The New One", posando per un selfie con lui e altri attori nel backstage.

Assidue frequentazioni che non fanno certo una relazione, ma che hanno sicuramente scatenato il gossip, da tempo alla ricerca di una nuova love story all'orizzonte per uno degli scapoli d'oro di Hollywood.



Alia, il cui padre discende da una famiglia irachena e la madre è di origini irlandesi, italiane e norvegesi è un'attrice che recita da quando aveva 11 anni. Tanti i film all'attivo anche se non produzioni importanti: guarda la gallery.

